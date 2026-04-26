قصر بكنغهام: زيارة الملك تشارلز إلى الولايات المتحدة ستجري كما هو مقرر

الوكيل الإخباري- أعلن قصر بكنغهام، الأحد، أن الزيارة التي سيقوم بها الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا وقرينته كاميلا إلى الولايات المتحدة لمدة 4 أيام ستجري كما هو مقرر لها، وذلك عقب واقعة إطلاق نار حدثت خلال حفل عشاء حضره الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

