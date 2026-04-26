قصر بكنغهام: زيارة الملك تشارلز إلى الولايات المتحدة ستجري كما هو مقرر

الوكيل الإخباري-   أعلن قصر بكنغهام، الأحد، أن الزيارة التي سيقوم بها الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا وقرينته كاميلا إلى الولايات المتحدة لمدة 4 أيام ستجري كما هو مقرر لها، وذلك عقب واقعة إطلاق نار حدثت خلال حفل عشاء حضره الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال متحدث باسم القصر: "بعد مناقشات جرت على جانبي المحيط الأطلسي طوال اليوم، وبناء على نصيحة الحكومة، يمكننا تأكيد أن الزيارة الرسمية لجلالتيهما ستجري كما هو مخطط لها".

 
 


الأمن العام يبث رسالة مؤثرة لجميع المواطنين على طريق المطار

أخبار محلية الامن العام : سقوط فتاة من أعلى جسر عبدون

الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو يدلي بصوته في الانتخابات

فلسطين حركة فتح تتصدّر انتخابات المجالس البلدية في الضفة الغربية المحتلة

خطة إسرائيلية لتحويل الحدود مع لبنان إلى "غزة جديدة" ومنع عودة السكان

فلسطين "الصليب الأحمر": تسهيل نقل 15 معتقلا مفرج عنهم من غزة لمستشفى شهداء الأقصى

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي عراقجي يغادر إسلام أباد متوجها إلى موسكو

البريد الأردني يطرح إصداراً تذكارياً

أخبار محلية البريد الأردني يطرح إصداراً تذكارياً

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: حادثة إطلاق النار تثبت الحاجة إلى قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض

فلاح الصغيٌر

أخبار محلية فلاح الصغيٌر يكتب ... من الهواية إلى المهنة.. تنظيم الاعلام الرقمي



 
 






