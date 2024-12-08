الوكيل الإخباري- بعد ساعات قليلة من إعلان الفصائل المسلحة، وكذلك رئيس الحكومة السورية، سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد رسميا، أظهر مقطع فيديو قصر تشرين الرئاسي في دمشق من الداخل.



وبدا القصر الرئاسي الواقع في حي المالكي بقلب العاصمة السورية دمشق خاليا من أية عناصر مسلحة، وكل من يتجولون داخله لالتقاط الصور هم مدنيون.



وأظهر الفيديو المواطنين السوريين يتجولون في القصر الرئاسي، يحملون هواتفهم للتصوير ويطلون من الشرفات ويتفقدون جوانب القصر.

اضافة اعلان

#دمشق_تتحرر #بشار_الاسد #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/0hM14ut5cC قصر تشرين الرئاسي في دمشق .. مشاهد تبث لأول مرة #سوريا_تتحرر December 8, 2024

#سوريا #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/o7DZcHZk3O المشاهد الأولى لدخول المعارضة السورية #القصر_الجمهوري بـ #دمشق December 8, 2024