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قصر تشرين الرئاسي في دمشق .. مشاهد تبث لأول مرة

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أرشيفية
الأحد، 08-12-2024 10:03 ص

الوكيل الإخباري- بعد ساعات قليلة من إعلان الفصائل المسلحة، وكذلك رئيس الحكومة السورية، سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد رسميا، أظهر مقطع فيديو قصر تشرين الرئاسي في دمشق من الداخل.

وبدا القصر الرئاسي الواقع في حي المالكي بقلب العاصمة السورية دمشق خاليا من أية عناصر مسلحة، وكل من يتجولون داخله لالتقاط الصور هم مدنيون.

وأظهر الفيديو المواطنين السوريين يتجولون في القصر الرئاسي، يحملون هواتفهم للتصوير ويطلون من الشرفات ويتفقدون جوانب القصر.

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