قصر تشرين الرئاسي في دمشق .. مشاهد تبث لأول مرة

وبدا القصر الرئاسي الواقع في حي المالكي بقلب العاصمة السورية دمشق خاليا من أية عناصر مسلحة، وكل من يتجولون داخله لالتقاط الصور هم مدنيون.
وأظهر الفيديو المواطنين السوريين يتجولون في القصر الرئاسي، يحملون هواتفهم للتصوير ويطلون من الشرفات ويتفقدون جوانب القصر.
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