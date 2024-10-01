قصف إسرائيلي بالمدفعية على جنوبي لبنان

وكشف الجيش الإسرائيلي أن قوات الفرقة 98 بلواءي الكوماندوز والمظليين واللواء 7 المدرع هي التي تشارك في عملية لبنان.
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