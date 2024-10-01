 
الثلاثاء 2024-10-01 10:46 ص
 
 

قصف إسرائيلي بالمدفعية على جنوبي لبنان

جانب من القصف على جنوب لبنان
جانب من القصف على جنوب لبنان
الثلاثاء، 01-10-2024 08:48 ص

الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية بلدات كفركلا والعديسة والخيام والوزاني جنوبي لبنان.

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وكشف الجيش الإسرائيلي أن قوات الفرقة 98 بلواءي الكوماندوز والمظليين واللواء 7 المدرع هي التي تشارك في عملية لبنان.

 
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