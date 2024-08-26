قصف إسرائيلي تدميري على جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل(بترا) في بيروت" إن سلسلة غارات استهدفت بلدات الناقورة، حداثا، رشاف، الطيري، يحمر الشقيف، علمان، برج الملوك، تل النحاس، طير حرفا، نهر الخردلي ـ دير ميماس وأطراف بلدة دير سريان".
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