قصف إسرائيلي تدميري على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- كثّف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته الجوية مساء اليوم على عدد من مناطق جنوب لبنان، في تدمير ممنهج للمنازل والمنشآت، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف عددا من القرى.

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