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قصف إسرائيلي تدميري على جنوب لبنان

قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
الإثنين، 26-08-2024 10:36 م

الوكيل الإخباري-   كثّف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته الجوية مساء اليوم على عدد من مناطق جنوب لبنان، في تدمير ممنهج للمنازل والمنشآت، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف عددا من القرى.

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وقال مصدر أمني لبناني لمراسل(بترا) في بيروت" إن سلسلة غارات استهدفت بلدات الناقورة، حداثا، رشاف، الطيري، يحمر الشقيف، علمان، برج الملوك، تل النحاس، طير حرفا، نهر الخردلي ـ دير ميماس وأطراف بلدة دير سريان".

 
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