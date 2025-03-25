الثلاثاء 2025-03-25 10:54 ص
 

قصف إسرائيلي جديد على قاعدتين عسكريتين في حمص

إسرائيل تشن منذ أشهر غارات جوية على سوريا تؤدي لتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري
إسرائيل تشن منذ أشهر غارات جوية على سوريا تؤدي لتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري
 
الثلاثاء، 25-03-2025 10:19 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن الجيش الإسرائيلي -فجر اليوم الثلاثاء- أنه قصف أهدافًا في قاعدتين عسكريتين سوريتين في محافظة حمص وسط البلاد وذلك للمرة الثانية خلال 3 أيام.اضافة اعلان


وأضاف أن قاعدة تدمر و"تي-4" الجوية العسكرية تحتويان على "قدرات عسكرية" متبقية.

وأكد الجيش الإسرائيلي بعد قصفه القاعدتين في سوريا أنه سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل حسب تعبيره.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مساء الجمعة الماضية استهداف قدرات عسكرية "استراتيجية" في قواعد تابعة للجيش السوري في مدينة تدمر وقاعدة "تي-4" الجوية العسكرية وسط البلاد.

وقالت مصادر إن عنصرين من قوات وزارة الدفاع السورية أُصيبا في الغارات.

ونشر الجيش الإسرائيلي -عبر صفحته في منصة إكس- مقطعًا مصورًا لعملية الاستهداف، ولم تعلق السلطات السورية فورًا على تلك الأنباء.

وبوتيرة شبه يومية، تشن إسرائيل منذ أشهر غارات جوية على سوريا، مما يؤدي إلى مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

وتتواصل الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا، رغم أن الإدارة السورية الجديدة بقيادة رئيس البلاد أحمد الشرع لم تهدد إسرائيل بأي شكل.

الجزيرة
 
 
gnews

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