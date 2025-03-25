قصف إسرائيلي جديد على قاعدتين عسكريتين في حمص

وأضاف أن قاعدة تدمر و"تي-4" الجوية العسكرية تحتويان على "قدرات عسكرية" متبقية.
وأكد الجيش الإسرائيلي بعد قصفه القاعدتين في سوريا أنه سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل حسب تعبيره.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مساء الجمعة الماضية استهداف قدرات عسكرية "استراتيجية" في قواعد تابعة للجيش السوري في مدينة تدمر وقاعدة "تي-4" الجوية العسكرية وسط البلاد.
وقالت مصادر إن عنصرين من قوات وزارة الدفاع السورية أُصيبا في الغارات.
ونشر الجيش الإسرائيلي -عبر صفحته في منصة إكس- مقطعًا مصورًا لعملية الاستهداف، ولم تعلق السلطات السورية فورًا على تلك الأنباء.
وبوتيرة شبه يومية، تشن إسرائيل منذ أشهر غارات جوية على سوريا، مما يؤدي إلى مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.
وتتواصل الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا، رغم أن الإدارة السورية الجديدة بقيادة رئيس البلاد أحمد الشرع لم تهدد إسرائيل بأي شكل.
الجزيرة
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