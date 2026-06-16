قصف إسرائيلي عنيف لبلدات في جنوبي لبنان

الوكيل الإخباري- يشن الجيش الإسرائيلي، قصفًا بالقذائف المدفعية على عدة بلدات في جنوبي لبنان، بشكل عنيف وممنهج، ومنها بلدة النبطية الفوقا، وفق ما أفاد مصدر أمني لبناني .

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