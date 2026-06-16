الثلاثاء 2026-06-16 06:03 م

قصف إسرائيلي عنيف لبلدات في جنوبي لبنان

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي
لبنان
 
الثلاثاء، 16-06-2026 04:51 م

الوكيل الإخباري-   يشن الجيش الإسرائيلي، قصفًا بالقذائف المدفعية على عدة بلدات في جنوبي لبنان، بشكل عنيف وممنهج، ومنها بلدة النبطية الفوقا، وفق ما أفاد مصدر أمني لبناني .

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وأضاف المصدر الأمني، أن جريحًا أصيب بغارة نفذها الطيران المسيّر الإسرائيلي على بلدة حداثا، كما يسجل قصف على محيط الريحان في جزين وجبل الرفيع في إقليم التفاح وعلى حرش العيشية في الجنوب".

 
 


gnews

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