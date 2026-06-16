قصف إسرائيلي عنيف لبلدات في جنوبي لبنان

وأضاف المصدر الأمني، أن جريحًا أصيب بغارة نفذها الطيران المسيّر الإسرائيلي على بلدة حداثا، كما يسجل قصف على محيط الريحان في جزين وجبل الرفيع في إقليم التفاح وعلى حرش العيشية في الجنوب".
-
أخبار متعلقة
-
الاتفاق الإيراني الأميركي سيوقع الجمعة في بورغنشتوك بوسط سويسرا
-
إيران: الحصار البحري الأميركي قد رُفع عن الموانئ الإيرانية
-
فيدان: إسرائيل قد تحاول إفشال الاتفاق الأمريكي الإيراني
-
ترامب: إحالة الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس ونشر نصه رسميا خلال يومين
-
التلفزيون الايراني: عملية رفع الحصار البحري بدأت
-
قادة السبع يسعون لحلّ في أوكرانيا بحضور زيلينسكي
-
قطر تعرب عن "تفاؤل حذر" بأن يؤدي الاتفاق الأميركي الإيراني إلى تعزيز الأمن الإقليمي
-
السعودية تؤكد ضرورة تعزيز دور الأمم المتحدة في دعم القضية الفلسطينية