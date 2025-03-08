قصف إسرائيلي لبلدة كفركلا اللبنانية الحدودية

وقال المصدر لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت" إن مسيّرات إسرائيلية تحلق على علو منخفض في سماء البقاع الغربي".
وأعلنت قيادة الجيش، في بيان، أنه "في سياق متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، وبعدما اكتشف الجيش جهازَي تجسس عائدَين للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة كفرشوبا، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز مماثل في المنطقة نفسها وعملت على تفكيكه".
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