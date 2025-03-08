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قصف إسرائيلي لبلدة كفركلا اللبنانية الحدودية

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 08-03-2025 11:44 م

الوكيل الإخباري-   أفاد مصدر أمني لبناني بأن مسيّرة إسرائيلية ألقت، مساء اليوم السبت، عددا من القنابل في أحياء بلدة كفركلا، المقابلة للجدار الحدودي الفاصل مع إسرائيل بالتزامن مع تمشيط مكثف بالسلاح في محيط تلة الحمامص اللبنانية المحتلة.

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وقال المصدر لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت" إن مسيّرات إسرائيلية تحلق على علو منخفض في سماء البقاع الغربي".


وأعلنت قيادة الجيش، في بيان، أنه "في سياق متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، وبعدما اكتشف الجيش جهازَي تجسس عائدَين للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة كفرشوبا، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز مماثل في المنطقة نفسها وعملت على تفكيكه".

 
 
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