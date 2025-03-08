قصف إسرائيلي لبلدة كفركلا اللبنانية الحدودية

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر أمني لبناني بأن مسيّرة إسرائيلية ألقت، مساء اليوم السبت، عددا من القنابل في أحياء بلدة كفركلا، المقابلة للجدار الحدودي الفاصل مع إسرائيل بالتزامن مع تمشيط مكثف بالسلاح في محيط تلة الحمامص اللبنانية المحتلة.

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وقال المصدر لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت" إن مسيّرات إسرائيلية تحلق على علو منخفض في سماء البقاع الغربي".