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قصف إسرائيلي يستهدف قاعدتين سابقتين للجيش السوري في درعا

طائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية
 
الإثنين، 10-03-2025 11:20 م
الوكيل الإخباري-   استهدفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين محيط درعا في سوريا بعدة ضربات جوية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العربية السورية.اضافة اعلان


وقالت الوكالة إن "طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط بلدتي جباب وإزرع شمال درعا بعدة غارات جوية".

وأبانت مصادر أمنية سورية، أن طائرات إسرائيلية استهدفت بسلسلة غارات قاعدتين سابقتين للجيش السوري في جنوب سوريا.
 
 
gnews

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