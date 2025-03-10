قصف إسرائيلي يستهدف قاعدتين سابقتين للجيش السوري في درعا

وقالت الوكالة إن "طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط بلدتي جباب وإزرع شمال درعا بعدة غارات جوية".
وأبانت مصادر أمنية سورية، أن طائرات إسرائيلية استهدفت بسلسلة غارات قاعدتين سابقتين للجيش السوري في جنوب سوريا.
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