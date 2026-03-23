قصف إسرائيلي يستهدف محيط مقر "اليونيفيل" جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- تعرض محيط المقر العام للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل" في بلدة الناقورة الحدودية، بعد ظهر اليوم الاثنين، لعدة قذائف مدفعية من المواقع الإسرائيلية المقابلة، دون أن يصب أحد بأذى، وفق ما أفاد مصدر أمني لبناني.

وقال المصدر، إن الموقع ذاته كان قد استهدف بقذيفة يوم أمس.



وأشار إلى تحليق كثيف جداً للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع الشرقي من جنوب لبنان.