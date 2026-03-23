الإثنين 2026-03-23 06:46 م

قصف إسرائيلي يستهدف محيط مقر "اليونيفيل" جنوب لبنان

الإثنين، 23-03-2026 03:38 م

الوكيل الإخباري-  تعرض محيط المقر العام للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل" في بلدة الناقورة الحدودية، بعد ظهر اليوم الاثنين، لعدة قذائف مدفعية من المواقع الإسرائيلية المقابلة، دون أن يصب أحد بأذى، وفق ما أفاد مصدر أمني لبناني.

وقال المصدر، إن الموقع ذاته كان قد استهدف بقذيفة يوم أمس.


وأشار إلى تحليق كثيف جداً للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع الشرقي من جنوب لبنان.


وأضاف أن الطيران الحربي الإسرائيلي جدد استهدافه للمنطقة المحيطة بجسر القاسمية، حيث أغار على عبّارة مياه حيوية كانت قد تعرضت لضربتين يوم أمس، مشيراً إلى أن هذه العبارة تشكل شريان وصل بري يربط ضفتي نهر الليطاني بالبلدات المجاورة

 
 


