قصف إصبع الجليل من جنوب لبنان

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الوكيل الإخباري - أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بإطلاق دفعة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل. اضافة اعلان





من جانبه، قال مراسل الجزيرة في إسرائيل إن صواريخ اعتراضية انفجرت في أجواء إصبع الجليل.