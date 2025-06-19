قصف إيراني يستهدف مستشفى في جنوب إسرائيل وسط تصعيد غير مسبوق

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الوكيل الإخباري- أطلقت إيران، صباح الخميس، صواريخ باتجاه إسرائيل، في اليوم السابع من التصعيد العسكري بين الطرفين. اضافة اعلان





وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط 4 صواريخ على الأقل في إسرائيل بعد الهجوم الإيراني.



وأفاد مسؤول عسكري إسرائيلي، أن صواريخ إيرانية عديدة أصابت مراكز سكانية مدنية، منها مستشفى في الجنوب، بعد إطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل.



وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى سقوط صواريخ في 4 مواقع؛ 3 في غوش دان وواحد في الجنوب.



وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن الصاروخ الإيراني أصاب مستشفى سوروكا بشكل مباشر.



ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، أُفيد عن انهيار مبنى بالكامل في مستشفى سوروكا.



كما أُفيد عن انهيار مبنى في بئر السبع في جنوب إسرائيل. وبحسب "القناة 12 الإسرائيلية"، سقط أحد الصواريخ على مبنى وسط مدينة تل أبيب، وسط دمار واسع.



وكشف إعلام عبري أن صواريخ إيرانية أصابت أهدافًا وسط إسرائيل.



وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الهجوم الذي تعرضت له إسرائيل كان مزدوجًا بالصواريخ والمسيَّرات.



وتبادلت إسرائيل وإيران إطلاق الصواريخ والتهديدات، ما أثار مخاوف من تصعيد عسكري.