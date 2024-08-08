قصف جوي ومدفعي إسرائيلي يستهدف جنوب لبنان

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الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام لبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على بلدات رشاف وحداثا والطيري في جنوب لبنان.