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قصف جوي ومدفعي إسرائيلي يستهدف جنوب لبنان

قصف الاحتلال
قصف الاحتلال




 

الخميس، 08-08-2024 05:33 م

الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام لبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على بلدات رشاف وحداثا والطيري في جنوب لبنان.


وأضافت أن مدفعية الاحتلال تستهدف أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

gnews

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