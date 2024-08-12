قصف جوي ومدفعي إسرائيلي يستهدف جنوب لبنان

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الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام لبنانية إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة برج الملوك في جنوب لبنان.



وأضافت أن مدفعية الاحتلال استهدفت بلدات برج الملوك ورامية وعيتا الشعب جنوبي لبنان بعدة قذائف.