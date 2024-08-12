 
الإثنين 2024-08-12 01:16 م
 
 

قصف جوي ومدفعي إسرائيلي يستهدف جنوب لبنان

ارشيفية
ارشيفية




 

الإثنين، 12-08-2024 10:45 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام لبنانية إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة برج الملوك في جنوب لبنان.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال استهدفت بلدات برج الملوك ورامية وعيتا الشعب جنوبي لبنان بعدة قذائف.
gnews

أحدث الأخبار

كارولين غينيز

فلسطين وزيرة بلجيكية: الدعوات الإسرائيلية لحرمان غزة من المساعدات جريمة حرب

الإسعاف الإسرائيلي

فلسطين موقع والا: مستشفيات شمال إسرائيل في حالة تأهب قصوى

الزي المدرسي

اقتصاد محلي صناعة الأردن: تحسن الطلب على الزي المدرسي مع قرب العام الدراسي الجديد

العبداللات

أخبار محلية العبداللات: رؤية الملك أسست لتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتمكين الشباب

غزة

فلسطين صحة غزة: 142 شهيدا و150 مصابا خلال 48 ساعة

البنك المركزي الأردني

خاص بالوكيل خبير اقتصادي: تخفيض أسعار الفائدة في الأردن مسألة وقت

تعبيرية

طب وصحة كيف تحمي طفلك من حساسية الأسماك؟

اعتقالات

فلسطين جيش الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا بالضفة





 


 



الأكثر مشاهدة