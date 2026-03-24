الثلاثاء 2026-03-24 02:39 ص

قصف صاروخي من العراق يستهدف قاعدة عسكرية شمال شرق سوريا

الثلاثاء، 24-03-2026 12:55 ص

الوكيل الإخباري-   اعلن الجيش السوري الاثنين أن قاعدة عسكرية في ريف الحسكة بشمال شرق سوريا استُهدفت بصواريخ انطلقت من العراق، فيما نسب مسؤول عراقي الهجوم إلى فصيل مسلح عراقي.

وقال الجيش السوري في بيان "تعرضت إحدى قواعدنا العسكرية قرب بلدة اليعربية بريف الحسكة لقصف صاروخي.. نفّذ بواسطة خمسة صواريخ انطلقت من محيط قرية تل الهوى الواقعة بعمق 20 كيلومترا داخل الأراضي العراقية".


وأشار البيان إلى وجود تنسيق بين السلطات السورية والعراقية بشأن الحادثة.

 
 


