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قصف قاعدة عسكرية قرب حيفا.. ومقتل قيادي كبير في حزب الله

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 19-10-2024 01:41 م
الوكيل الإخباري-  أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه قتل ناصر عبد العزيز رشيد، نائب قائد عمليات حزب الله في منطقة بنت جبيل بجنوب لبنان.اضافة اعلان


ويقوم الجيش الإسرائيلي منذ أول أكتوبر الجاري بعملية عسكرية في جنوب لبنان مستهدفا مواقع حزب الله ، مع شن هجمات جوية مكثفة ما أسفر عن دمار هائل للمباني والبنية التحتية وسقوط قتلى وجرحى ونزوح هائل لسكان الجنوب.

من جانبه، أعلن حزب الله قصف قاعدة عسكرية قرب حيفا في شمال إسرائيل، السبت، في عملية قال إنها نفذت تحت شعار "لبيك يا نصر الله"، في إشارة الى أمينه العام الذي قتل قبل 3 أسابيع بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

سكاي نيوز
 
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