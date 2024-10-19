قصف قاعدة عسكرية قرب حيفا.. ومقتل قيادي كبير في حزب الله

ويقوم الجيش الإسرائيلي منذ أول أكتوبر الجاري بعملية عسكرية في جنوب لبنان مستهدفا مواقع حزب الله ، مع شن هجمات جوية مكثفة ما أسفر عن دمار هائل للمباني والبنية التحتية وسقوط قتلى وجرحى ونزوح هائل لسكان الجنوب.
من جانبه، أعلن حزب الله قصف قاعدة عسكرية قرب حيفا في شمال إسرائيل، السبت، في عملية قال إنها نفذت تحت شعار "لبيك يا نصر الله"، في إشارة الى أمينه العام الذي قتل قبل 3 أسابيع بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.
سكاي نيوز
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