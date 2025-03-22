قصف مدفعي إسرائيلي على محيط بلدة مركبا بجنوب لبنان

جاء ذلك رداً على إطلاق لبنان 5 صواريخ من الجنوب اللبناني باتجاه الأراضي المحتلة ، حيث اعترضت القبة الحديدة ثلاثة منها فيما سقط اثنان في الأراضي اللبنانية .
وكالات
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