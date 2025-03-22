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قصف مدفعي إسرائيلي على محيط بلدة مركبا بجنوب لبنان

أرشيفية
أرشيفية
 
السبت، 22-03-2025 10:25 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت تقارير بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت محيط بلدة مركبا جنوبي لبنان.اضافة اعلان


جاء ذلك رداً على إطلاق لبنان 5 صواريخ من الجنوب اللبناني باتجاه الأراضي المحتلة ، حيث اعترضت القبة الحديدة ثلاثة منها فيما سقط اثنان في الأراضي اللبنانية .

وكالات
 
 
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