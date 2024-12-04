 
الأربعاء 2024-12-04 03:00 ص
 

قصف مدفعي على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية

شرقية
شرقية
الأربعاء، 04-12-2024 02:26 ص
الوكيل الإخباري-   قال الإعلام الحربي التابع للجيش الوطني السوري المعارض عبر تطبيق تليغرام إن المدفعية التركية قصفت مواقع لما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية -التي تعد وحدات الحماية الكردية المكوّن الرئيسي فيها- قرب مدينة منبج بريف حلب الشرقي (شمالي سوريا).اضافة اعلان


ونشر الحساب الرسمي لعملية "فجر الحرية" التي أطلقها الجيش الوطني السوري مؤخرا شمال وشرق حلب مقطعا مصورا للقصف الليلي على مواقع المقاتلين الأكراد.

يأتي هذا التطور بينما تتحدث مواقع موالية للمعارضة عن توجه قوات من الفصائل السورية المسلحة نحو منبج بهدف استهادتها من الوحدات الكردية.
 
gnews

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