الإثنين 2026-07-13 02:38 م

قصف يستهدف مطار صنعاء بالتزامن مع هبوط طائرة إيرانية

مطار صنعاء الدولي
مطار صنعاء
 
الإثنين، 13-07-2026 02:31 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، الاثنين، أن القوات المسلحة (الشرعية) استهدفت مدرج مطار صنعاء الدولي بعد ظهر اليوم.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة أن الاستهداف يأتي لمنع طائرة إيرانية قادمة من إيران من الهبوط في مطار العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، لكن شهود عيان أكدوا أن الطائرة الإيرانية هبطت صباح اليوم.
 
 


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