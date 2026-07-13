قصف يستهدف مطار صنعاء بالتزامن مع هبوط طائرة إيرانية

وأكدت الوزارة أن الاستهداف يأتي لمنع طائرة إيرانية قادمة من إيران من الهبوط في مطار العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، لكن شهود عيان أكدوا أن الطائرة الإيرانية هبطت صباح اليوم.
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