قصف يستهدف موقعين إسرائيليين في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا

04:29 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/702574 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ذكرت مراسلة الجزيرة أن قصفا استهدف موقعي زبدين والسماقة الإسرائيليين في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان. اضافة اعلان





وأوضحت المراسلة أن صفارات الإنذار دوت في زرعيت وشوميرا بالجليل الغربي.