قصف يستهدف موقعين إسرائيليين في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا

وأوضحت المراسلة أن صفارات الإنذار دوت في زرعيت وشوميرا بالجليل الغربي.
-
أخبار متعلقة
-
جنوب لبنان .. 6 اصابات بقصف مسيرة إسرائيلية
-
الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا على محور كورسك شملت 380 جنديا خلال يوم
-
القاهرة: انطلاق أعمال الدورة الـ162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية
-
مصر.. قرار بترحيل عدد من السوريين
-
القوات الروسية تتقدم في دونيتسك وتسيطر على 4 بلدات
-
الحوثيون يعلنون إسقاط مسيّرة أميركية ثانية
-
ارتفاع حصيلة ضحايا اعصار "ياجي" في فيتنام إلى 63
-
انذار بشأن طقس مكة المكرمة