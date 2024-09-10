 
الثلاثاء 2024-09-10 05:09 م
 
 

قصف يستهدف موقعين إسرائيليين في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 10-09-2024 04:29 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت مراسلة الجزيرة أن قصفا استهدف موقعي زبدين والسماقة الإسرائيليين في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان.اضافة اعلان


وأوضحت المراسلة أن صفارات الإنذار دوت في زرعيت وشوميرا بالجليل الغربي.
 
gnews

أحدث الأخبار

من المصدر

اقتصاد محلي المملكة ترفع جاهزيتها الكهربائية خلال الانتخابات

جانب من العملية الانتخابية

أخبار محلية المعايطة: نسبة التصويت ستكون حول المعدل العام للانتخابات السابقة

ق

منوعات بعد أن أُدين ظلماً بالقتل 16 سنة.. حصل على هذا التعويض الكبير في أمريكا

السفير الهنداوي

أخبار محلية السفير الهنداوي يقدم أوراق اعتماده للرئيس النمساوي

تعبيرية

فلسطين 10 اصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال طولكرم

انتخابات - تعبيرية

أخبار محلية إحالة منتحل شخصية في اربد الاولى الى الادعاء العام

ارشيفية

عربي ودولي قصف يستهدف موقعين إسرائيليين في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا

غا

تكنولوجيا زر التحكم في الكاميرا.. ميزة ثورية تخطف الأنظار في 'آيفون 16'



 


الأكثر مشاهدة





عاجل