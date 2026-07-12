قطر: إصابة 3 أشخاص بينهم طفل جراء سقوط شظايا إثر هجمات إيرانية

وأكدت الوزارة، في بيان، أن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني باشرت إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة إثر الاعتداءات الإيرانية، مشيرة إلى أن تفعيل إجراءات التنبيه والإنذار الوطني لا يتم إلا عند وجود ما يستدعي اتخاذ تدابير وقائية إضافية عاجلة حفاظا على السلامة العامة.
وشددت على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، والامتناع عن تداول الشائعات أو نشر أي معلومات أو صور أو مقاطع غير موثوقة، تجنبا للمساءلة القانونية.
وأوضحت أن الوزارة تواصل أعمالها بجاهزية تامة على مدار الساعة، بما يعزز سرعة الاستجابة، ويكفل الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، واستمرار الخدمات بصورة طبيعية.
وكانت قطر والكويت قد أعلنتا تصديهما لهجمات صاروخية، وذلك في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة عقب الضربات الأميركية الجديدة على إيران.
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