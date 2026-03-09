قطر: إلقاء القبض على أكثر من 300 شخص بسبب تداول معلومات مضللة وشائعات

وقالت وزارة الداخلية القطرية، في بيان لها، إنه "في إطار مواصلة جهود الجهات الأمنية في رصد ومتابعة المخالفات المرتبطة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط 313 شخصًا من جنسيات مختلفة".
وأوضح البيان أن ذلك جاء "على خلفية قيامهم بتصوير وتداول مقاطع مصورة، ونشر معلومات مضللة وشائعات من شأنها إثارة الرأي العام، بالمخالفة للتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية".
وتتعرض قطر ودول الخليج العربية الأخرى لضربات بصواريخ ومسيّرات إيرانية، في إطار ما تقول طهران إنه استهداف للقواعد العسكرية والمصالح الأمريكية في تلك الدول، ردًا على العدوان الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير.
روسيا اليوم
