قطر: إيران استهدفت قاعدة العديد دون وقوع خسائر بشرية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع القطرية، الثلاثاء، عن تعرض دولة قطر لهجوم بصاروخين بالستيين من إيران، حيث نجحت أنظمة الدفاع الجوي في التصدي لأحد الصواريخ، فيما استهدف الصاروخ الثاني قاعدة العديد القطرية دون وقوع خسائر بشرية.

