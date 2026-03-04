الأربعاء 2026-03-04 01:44 ص

قطر: إيران استهدفت قاعدة العديد دون وقوع خسائر بشرية

صواريخ في سماء الدوحة
صواريخ في سماء الدوحة
 
الأربعاء، 04-03-2026 01:12 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع القطرية، الثلاثاء، عن تعرض دولة قطر لهجوم بصاروخين بالستيين من إيران، حيث نجحت أنظمة الدفاع الجوي في التصدي لأحد الصواريخ، فيما استهدف الصاروخ الثاني قاعدة العديد القطرية دون وقوع خسائر بشرية.

وشددت الوزارة على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.

 
 


