قطر: استئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل طبيعي خلال أسابيع

07:25 ص

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة عن رئيس رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن شركة "قطر للطاقة" تستعد لاستئناف عملياتها بشكل طبيعي، فور استقرار الأوضاع في مضيق هرمز، في ظل التطورات الإقليمية التي أثرت على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة. اضافة اعلان





وأضاف آل ثاني، أن الدولة ستستأنف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل طبيعي خلال أسابيع، مع تحسن الظروف في المنطقة وعودة الاستقرار إلى الممرات البحرية الحيوية.



وفي السياق ذاته، أكدت قطر أهمية وجود خط ساخن بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرة أن ذلك يشكل خطوة ضرورية للمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز، وضمان أمن الملاحة واستقرار أسواق الطاقة العالمية.





