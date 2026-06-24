قطر: استئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل طبيعي خلال أسابيع

وأضاف آل ثاني، أن الدولة ستستأنف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل طبيعي خلال أسابيع، مع تحسن الظروف في المنطقة وعودة الاستقرار إلى الممرات البحرية الحيوية.
وفي السياق ذاته، أكدت قطر أهمية وجود خط ساخن بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرة أن ذلك يشكل خطوة ضرورية للمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز، وضمان أمن الملاحة واستقرار أسواق الطاقة العالمية.
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