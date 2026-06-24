الأربعاء 2026-06-24 08:58 ص

قطر: استئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل طبيعي خلال أسابيع

لل
ارشيفية
 
الأربعاء، 24-06-2026 07:25 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت صحيفة عن رئيس رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن شركة "قطر للطاقة" تستعد لاستئناف عملياتها بشكل طبيعي، فور استقرار الأوضاع في مضيق هرمز، في ظل التطورات الإقليمية التي أثرت على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة.اضافة اعلان


وأضاف آل ثاني، أن الدولة ستستأنف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل طبيعي خلال أسابيع، مع تحسن الظروف في المنطقة وعودة الاستقرار إلى الممرات البحرية الحيوية.

وفي السياق ذاته، أكدت قطر أهمية وجود خط ساخن بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرة أن ذلك يشكل خطوة ضرورية للمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز، وضمان أمن الملاحة واستقرار أسواق الطاقة العالمية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

فق

فيديو الوكيل القريني: بالأرقام.. يزيد أبو ليلى من أفضل حراس الأردن

قق

فيديو الوكيل لفتة طيبة من علي علوان والنشامى

بر

فيديو الوكيل "النشامى ما قصّروا.. خلّينا مركّزين ومعهم للنهاية"

https://www.alwakeelnews.com/story/779002

خاص بالوكيل كان يحلم بتشجيع النشامى.. والد الشاب زيد الدماسي يروي تفاصيل مؤثرة عن فقدان نجله

ثب

فن ومشاهير القبض على فنان مصري بتهم الاحتيال

واشنطن تقلص طائراتها العسكرية بمطار بن غوريون

عربي ودولي واشنطن تقلص طائراتها العسكرية بمطار بن غوريون

خلال محادثات سويسرا

عربي ودولي صحيفة تكشف كواليس من المفاوضات الإيرانية الأمريكية

الذهب

أسواق ومال انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا



 
 






الأكثر مشاهدة

 