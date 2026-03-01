قطر .. استجابة سريعة للدفاع المدني إثر سقوط شظايا في المنطقة الصناعية

وأوضحت أن الحريق تمت السيطرة عليه بالكامل دون تسجيل أي إصابات بشرية .
-
أخبار متعلقة
-
الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ الموجة السادسة من عملية "الوعد الصادق 4"
-
متظاهرون في بغداد يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء
-
تفاصيل جديدة يُكشف عنها حول عملية استهداف المرشد
-
قاليباف مخاطبا ترامب ونتنياهو: لقد تجاوزتما الخط الأحمر وستدفعان الثمن
-
شركة العال الإسرائيلية: إخراج كل الطائرات إلى خارج إسرائيل
-
لاريجاني: سنحرق قلب أمريكا وإسرائيل
-
ترامب يتوعد إيران مجددا
-
اعلان الحداد في العراق لـ 3 أيام بعد مقتل خامنئي