قطر .. استجابة سريعة للدفاع المدني إثر سقوط شظايا في المنطقة الصناعية

09:44 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن فرق الدفاع المدني تعاملت مع حريق محدود اندلع في المنطقة الصناعية نتيجة سقوط شظايا عقب اعتراض صاروخ، مؤكدة أن الاستجابة كانت سريعة وفعّالة.





وأوضحت أن الحريق تمت السيطرة عليه بالكامل دون تسجيل أي إصابات بشرية .






