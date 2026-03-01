الأحد 2026-03-01 10:02 ص

قطر .. استجابة سريعة للدفاع المدني إثر سقوط شظايا في المنطقة الصناعية

الأحد، 01-03-2026 09:44 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن فرق الدفاع المدني تعاملت مع حريق محدود اندلع في المنطقة الصناعية نتيجة سقوط شظايا عقب اعتراض صاروخ، مؤكدة أن الاستجابة كانت سريعة وفعّالة.اضافة اعلان


وأوضحت أن الحريق تمت السيطرة عليه بالكامل دون تسجيل أي إصابات بشرية . 
 
 


