قطر بشأن الاعتداءات الإيرانية: نحتفظ بحقنا الكامل في الرد

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أشارت الرسالة إلى استمرار الهجمات التي تستهدف الأراضي القطرية، موضحة أن وزارة الدفاع القطرية أعلنت، الخميس، أن البلاد تعرضت ابتداء من الساعة 11:51 لعدة موجات صاروخية شملت (14) صاروخا باليستيًا و(4) طائرات مسيّرة قادمة من إيران.
وأضاف أن القوات المسلحة القطرية نجحت في التصدي لـ(13) صاروخًا، فيما سقط الصاروخ الأخير في المياه الإقليمية لدولة قطر، كما تم اعتراض (4) طائرات مسيّرة بنجاح، دون وقوع خسائر بشرية.
وأكدت الرسالة إدانة دولة قطر مجددا هذا الاستهداف بشدة، واحتفاظها بحقها الكامل في الرد وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، دفاعا عن سيادتها وصونا لأمنها ومصالحها الوطنية.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت الماضي، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.
والأحد، أطلق حزب الله صواريخ عدة من لبنان استهدفت شمالي إسرائيل؛ ردا على اغتيال خامنئي، وجرت لبنان إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل، حيث نفذت غارات مدمرة على جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.
