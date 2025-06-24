قطر تؤجل امتحانات جميع الصفوف والثانوية العامة الثلاثاء حرصاً على تهيئة بيئة هادئة

12:27 ص

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية، تأجيل الامتحانات المقررة الثلاثاء، لجميع صفوف النقل وطلبة الشهادة الثانوية، على أن يستأنف جدول الامتحانات الأربعاء، وفق ترتيب المواد في الجدول المعلن مسبقا. اضافة اعلان





وأوضحت الوزارة، في منشور عبر منصاتها الرقمية، أن القرار يأتي حرصا على تهيئة بيئة هادئة ومستقرة لأداء الاختبارات.



وحثت جميع الطلبة وأولياء الأمور على الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات، مؤكدة التزامها بإطلاع الجميع على أي مستجدات أو قرارات ذات صلة بشكل دوري عبر منصاتها المعتمدة.