قطر تؤكد استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد

10:17 م

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الداخلية القطرية، الاثنين، إن الأوضاع الأمنية في البلاد مستقرة وإنه لا يوجد ما يدعو للقلق، وذلك بعد هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية. اضافة اعلان





وشددت الوزارة في بيانها عبر منصة إكس "على ضرورة عدم الانسياق خلف الشائعات أو تداول معلومات غير دقيقة".



وأضافت أنها تواصل "بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، استعدادها وجاهزيتها التامة لمتابعة المستجدات واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، واستمرار الحياة العامة بصورة طبيعية".



وكانت وزارة الدفاع القطرية قد أعلنت، مساء الاثنين، أن الدفاعات الجوية القطرية اعترضت هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية.



وقالت الوزارة في بيان لها، "بفضل الله ويقظة القوات المسلحة والإجراءات الاحترازية لم ينتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات".



وأكدت على أن أجواء وأراضي دولة قطر آمنة وأن القوات المسلحة القطرية على أهبة الاستعداد دائما.



وتابعت "ننصح المواطنين والمقيمين بأخذ التوجيهات وآخر التطورات من المصادر الرسمية".



وسمع دوي انفجارات في أنحاء الدوحة مساء الاثنين، بعيد إغلاق قطر مجالها الجوي بسبب التطورات في المنطقة، وفي وقت أعلنت طهران بدء رد "قوي" على الضربات الأميركية على منشآتها النووية.



وسُمع دوي الانفجارات وسط العاصمة القطرية وفي لوسيل الواقعة شمال الدوحة، فيما شوهدت مقذوفات في الجو.