 
السبت 2025-03-08 03:01 ص
 

قطر تؤكد الحاجة للتوصل إلى اتفاق بين أميركا وإيران

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: قطر عملت بلا كلل لتحقيق وقف إطلاق النار بغزة
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: قطر عملت بلا كلل لتحقيق وقف إطلاق النار بغزة
 
السبت، 08-03-2025 02:33 ص
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن هناك حاجة للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وقال إن كل دولة في المنطقة قلقة من شن ضربات على المواقع النووية الإيرانية.اضافة اعلان


وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أنه لا توجد طريقة يمكن أن تدعم بها قطر أي نوع من الأعمال العسكرية في المنطقة.

وفيما يتعلق بملف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، قال إن بلاده عملت بلا كلل لتحقيق وقف إطلاق النار بغزة وتعرضت لهجوم كبير أثناء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأضاف أن الاتفاق لم يتم عبر قطر أو الولايات المتحدة وحدهما بل "بجهودنا كفريق واحد"، مشيرا إلى أن مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف ضغط عندما كان ذلك مطلوبا وقام بعمل رائع و"نحن كشركاء حققنا الصفقة".

ومطلع مارس/آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، في حين تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية التي تشمل إنهاء الحرب.

الجزيرة
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقتحم محيط جامعة القدس المفتوحة غربي نابلس

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: قطر عملت بلا كلل لتحقيق وقف إطلاق النار بغزة

عربي ودولي قطر تؤكد الحاجة للتوصل إلى اتفاق بين أميركا وإيران

الممثل جين هاكمان الحائز على جائزة الأوسكار

منوعات تقرير تشريح جثة جين هاكمان .. ظلّ حيا مع زوجته المتوفاة لأسبوع

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

عربي ودولي كاتس يهاجم الشرع: خلع القناع وكشف عن وجهه الحقيقي

جانب من الأحداث

عربي ودولي القوات السورية تفشل هجومًا لفلول النظام على قيادة البحرية في اللاذقية

الشرع: سوريا اليوم لا فرق فيها بين سلطة وشعب وهي تعني الجميع ومهمة للجميع

عربي ودولي الشرع: لن أسمح بالمساس بالسلم الأهلي

ارشيفية

أخبار محلية إنقاذ 17 شخصا حاصرتهم مياه الأمطار في محافظتي الكرك ومادبا

الضباب ينتشر في طريق المطار

خاص بالوكيل عاجل صور - ضباب كثيف يشلّ الحركة على طريق المطار .. وتحذيرات للسائقين



 
 



 

الأكثر مشاهدة