قطر تتخذ إجراءات احترازية بإخلاء محيط السفارة الأميركية في الدوحة

09:48 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الخميس، أنه في إطار المحافظة على السلامة العامة، قامت الجهات المختصة بإجلاء السكان القاطنين في محيط السفارة الأميركية، وذلك كإجراء احترازي مؤقت. اضافة اعلان





ووفقاً لوكالة الأنباء القطرية، أوضحت الوزارة، في منشور عبر منصة "إكس"، أنه تم توفير سكن بديل لهم، وذلك في إطار اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.



ومن جهة أخرى، دعت الوزارة المواطنين القطريين إلى الالتزام بالبقاء في المنازل والمباني وعدم الخروج إلا للضرورة، مع التقيد بالتعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة حفاظاً على السلامة العامة.





