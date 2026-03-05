قطر تتخذ إجراءات احترازية بإخلاء محيط السفارة الأميركية في الدوحة

ووفقاً لوكالة الأنباء القطرية، أوضحت الوزارة، في منشور عبر منصة "إكس"، أنه تم توفير سكن بديل لهم، وذلك في إطار اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.
ومن جهة أخرى، دعت الوزارة المواطنين القطريين إلى الالتزام بالبقاء في المنازل والمباني وعدم الخروج إلا للضرورة، مع التقيد بالتعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة حفاظاً على السلامة العامة.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس وزراء كندا لا يستبعد مشاركة عسكرية لبلاده في حرب إيران
-
انفجار قرب ناقلة قبالة سواحل الكويت
-
وزير الخارجية الإيراني: واشنطن ستندم على استهداف الفرقاطة "دينا"
-
البنتاغون يعلن هوية جنديين آخرين قتلا في حرب إيران
-
رئيس الوزراء الأسترالي يعلن نشر وحدات عسكرية في الشرق الأوسط
-
فيديو .. جدل في واشنطن بعد واقعة احتجاج داخل قاعة الكونغرس الأمريكي
-
إسرائيل تعلن بدء موجة جديدة واسعة النطاق من الهجمات على طهران
-
الناتو يعلن موقفه من المشاركة في حرب إيران