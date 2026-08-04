قطر تتهم إسرائيل بتأخير تنفيذ خطة السلام في غزة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري للصحفيين "من الواضح أمام المجتمع الدولي من يعطل تنفيذ الاتفاق"، مضيفا أن "المسؤولية الكاملة تقع على الطرف الإسرائيلي".
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