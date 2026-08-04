قطر تتهم إسرائيل بتأخير تنفيذ خطة السلام في غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت قطر أن إسرائيل تتحمل مسؤولية تأخير تنفيذ خطة السلام الأميركية الهادفة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حماس، الامر الذي أكدته الحركة.

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