قطر تجري مباحثات مع وفد حماس

وأضاف "اللقاء استعرض مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وبين ان "رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وفد حماس سبل دفع المفاوضات لضمان الوصول إلى اتفاق واضح وشامل".
-
أخبار متعلقة
-
مكتب نتنياهو ينفي الأنباء عن "صفقة مصغرة"
-
الاعلام العبري: صفقة تبادل الأسرى متوقعة قبل تنصيب ترامب
-
العراق يستأنف الرحلات الجوية إلى لبنان يوم الاثنين
-
الحوثيون: استهدفنا قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية بصاروخ باليستي
-
روسيا تعتذر عن سقوط الطائرة الاذربيجانية
-
"طالبان" تستهدف عدة مواقع في باكستان
-
وصول أول قافلة مساعدات لجنوب الخرطوم منذ بدء نزاع السودان
-
المرشح لمنصب المستشار الألماني يكشف موقفه من نشر جيش بلاده في أوكرانيا