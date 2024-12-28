قطر تجري مباحثات مع وفد حماس

الوكيل الإخباري- قال الخارجية القطرية ان رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني استقبل وفد حركة حماس لمفاوضات وقف إطلاق النار برئاسة خليل الحية.

اضافة اعلان



وأضاف "اللقاء استعرض مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة".