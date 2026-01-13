الثلاثاء 2026-01-13 02:36 م

قطر تحذّر من عواقب "كارثية" على المنطقة نتيجة أي تصعيد أميركي إيراني

علم قطر
علم قطر
 
الثلاثاء، 13-01-2026 02:02 م

الوكيل الإخباري-   حذّرت قطر، الثلاثاء، من عواقب "كارثية" على المنطقة نتيجة أي تصعيد عسكري أميركي إيراني، مع تهديد واشنطن بالتدخل في ظل قمع التحركات الاحتجاجية التي تشهدها طهران.

اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي بشأن التهديدات العسكرية المتبادلة بين طهران وواشنطن: "نحن نعلم أن أي تصعيد... ستكون له نتائج كارثية في المنطقة وخارجها، ولذلك نريد تجنّب ذلك قدر الإمكان".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

اقتصاد محلي "صناعة الأردن" تبحث مع السفير الصيني سبل تطوير العلاقات الاقتصادية

ارتفاع أعداد الطلبة الوافدين إلى 55410 خلال العام الجامعي 2025

أخبار محلية ارتفاع أعداد الطلبة الوافدين إلى 55410 خلال العام الجامعي 2025

ا

أخبار محلية بدء فيضان سد البويضة في إربد - فيديو

تعرف على الدول العربية المتضررة من رسوم ترامب الجديدة على إيران

عربي ودولي تعرف على الدول العربية المتضررة من رسوم ترامب الجديدة على إيران

غ

شؤون برلمانية القاضي: رسالة ملكية لدعم الطلبة وتخفيف الأعباء عن الأسر

ىت

طب وصحة اللمس يعوض الشم.. خطوة علمية نحو إعادة تفسير الحواس

علم قطر

عربي ودولي قطر تحذّر من عواقب "كارثية" على المنطقة نتيجة أي تصعيد أميركي إيراني

الفايز يلتقي رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الكورية الأردنية

أخبار محلية الفايز يلتقي رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الكورية الأردنية



 






الأكثر مشاهدة