قطر تحذّر من عواقب "كارثية" على المنطقة نتيجة أي تصعيد أميركي إيراني

الوكيل الإخباري- حذّرت قطر، الثلاثاء، من عواقب "كارثية" على المنطقة نتيجة أي تصعيد عسكري أميركي إيراني، مع تهديد واشنطن بالتدخل في ظل قمع التحركات الاحتجاجية التي تشهدها طهران.

