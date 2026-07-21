قطر تدين الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، داعية إلى خفض التصعيد واللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية.
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