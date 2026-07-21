الأربعاء 2026-07-22 12:13 ص

قطر تدين الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت

علم قطر
علم قطر
 
الثلاثاء، 21-07-2026 10:18 م
الوكيل الإخباري-   أدانت دولة قطر الهجمات الإيرانية المتكررة التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، إضافة إلى استهداف الناقلة الكويتية "كيفان".اضافة اعلان


وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، داعية إلى خفض التصعيد واللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

تكنولوجيا آيفون 18 برو يقترب.. أبل تستعد لأكبر قفزة في معالجاتها منذ سنوات

ل

كأس العالم بعد أحداث النهائي المثيرة.. إنفانتينو يوجه رسالة للأرجنتين

ل

أخبار محلية الفيصلي يتعاقد مع كابتن النشامى لموسمين

كيف تحمي الأطفال من الجفاف في الصيف؟.. طبيب يكشف العلامات الأولى

طب وصحة كيف تحمي الأطفال من الجفاف في الصيف؟.. طبيب يكشف العلامات الأولى

ب

عربي ودولي الأمين العام للأمم المتحدة يزور سوريا بدعوة من الحكومة السورية

اكتشاف طريقة قد تساعد في إبطاء نمو أحد أخطر أنواع السرطان

طب وصحة اكتشاف طريقة قد تساعد في إبطاء نمو أحد أخطر أنواع السرطان

ل

عربي ودولي وزير الحرب الأميركي يكشف تكلفة الحرب مع إيران

ب

عربي ودولي تقارير عن إقالة القائد العام للجيش الأوكراني سيرسكي



 
 






الأكثر مشاهدة

 