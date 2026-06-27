قطر تدين الهجوم الإيراني على البحرين

وشددت الخارجية القطرية على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والاستمرار بمسار الحوار وخفض التصعيد.
كما شددت على ضرورة البناء على المكتسبات التي تحققت من خلال مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن بما يسهم في ترسيخ الأمن في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
رئيسة المفوضية الأوروبية ترحب باتفاق لبنان وإسرائيل
-
مجلس التعاون يدين الهجمات الإيرانية على البحرين واستهداف المنشآت المدنية
-
وزير الخارجية الألماني: احتكار الدولة اللبنانية لاستخدام القوة أمر حاسم
-
هيئة بحرية: ناقلة تبلغ عن تعرضها لاستهداف بمقذوف مجهول في مضيق هرمز
-
روبيو: ترامب قد يزور الهند في مطلع العام المقبل
-
البحرين تعلن تعرضها للاستهداف بعدد من المسيّرات الإيرانية
-
إيران: الضربات الأميركية "انتهاك صارخ" لمذكرة التفاهم
-
مسؤول أمريكي: الغارات على إيران شُنّت بـ6 طائرات أمريكية استهدفت 4 مواقع