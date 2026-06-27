قطر تدين الهجوم الإيراني على البحرين

04:13 م

الوكيل الإخباري- أدانت وزارة الخارجية القطرية الاعتداء الإيراني على البحرين بالطائرات المسيرة، واعتبرت الهجوم انتهاكا لسيادة البحرين وخرقا لقواعد القانون الدولي. اضافة اعلان





وشددت الخارجية القطرية على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والاستمرار بمسار الحوار وخفض التصعيد.



كما شددت على ضرورة البناء على المكتسبات التي تحققت من خلال مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن بما يسهم في ترسيخ الأمن في المنطقة.





