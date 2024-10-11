قطر تدين بأشد العبارات استهداف قوة "اليونيفيل" في لبنان

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان مساء اليوم الجمعة، على ضرورة إجراء تحقيق دولي فوري ومستقل لكشف ملابسات هذا الاعتداء.
كما دعت الخارجية القطرية، المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير حاسمة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لهجماته العدوانية وخرقه المتكرر للقانون الدولي.
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