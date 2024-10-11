قطر تدين بأشد العبارات استهداف قوة "اليونيفيل" في لبنان

الوكيل الإخباري- أعربت قطر عن إدانتها بأشد العبارات، للهجوم الذي استهدف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، وأسفر عن إصابات بين أفراد القوة من الجنسيتين الأيرلندية والإندونيسية، وتعتبره انتهاكا صارخا لأحكام القانون الإنساني الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم (1701).

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وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان مساء اليوم الجمعة، على ضرورة إجراء تحقيق دولي فوري ومستقل لكشف ملابسات هذا الاعتداء.