قطر تدين بشدة استهداف جماعة الحوثي سفينة سعودية

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الوكيل الإخباري- أدانت دولة قطر بشدة استهداف جماعة الحوثي سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، واعتبرته انتهاكًا خطيرًا لسلامة الملاحة الدولية، وتهديدًا مباشرًا لأمن إمدادات الطاقة العالمية، وخرقًا واضحًا وصريحًا لقواعد القانون الدولي. اضافة اعلان





وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الخميس، نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن استمرار هذه الاعتداءات المرفوضة يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.



وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية تعد مبدأ جوهريًا من مبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.



وجددت تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومصالحها، مؤكدة أن أمن المملكة العربية السعودية يعد جزءًا لا يتجزأ من أمن دولة قطر وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.





