قطر تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين

ودعت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات، والعمل على ضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين بموجب أحكام القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة.
وجدد البيان، موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
بترا
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