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قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت

علم قطر
علم قطر
 
الخميس، 09-07-2026 03:09 م
الوكيل الإخباري-   أدانت دولة قطر بشدة، الأربعاء، الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت، معتبرة أنها تمثل "انتهاكا سافرا" لسيادة الدول، و"خرقا فاضحا" لقواعد القانون الدولي.اضافة اعلان


وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن دولة قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة.

وأكدت الوزارة أهمية الاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وجددت وزارة الخارجية تضامن دولة قطر الكامل مع الأردن والبحرين والكويت، ودعمها لكل ما تتخذه هذه الدول من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.
 
 


gnews

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