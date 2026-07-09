قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن دولة قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة.
وأكدت الوزارة أهمية الاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وجددت وزارة الخارجية تضامن دولة قطر الكامل مع الأردن والبحرين والكويت، ودعمها لكل ما تتخذه هذه الدول من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.
-
أخبار متعلقة
-
نيويورك تايمز: أمريكا أغارت على أكثر من 170 هدفا إيرانيا
-
"الصحة العالمية": إصابات السرطان تقترب من 35 مليون حالة سنويا
-
الكرملين: الضربات الأوكرانية على روسيا ستؤدي لإطالة أمد الحرب
-
الكرملين: الضربات الأوكرانية على روسيا ستؤدي لإطالة أمد الحرب
-
وكالة: الولايات المتحدة هاجمت جسرا ضمن مسار تجاري بين إيران والصين
-
السيسي يصدر قرارا بتعيين مسؤولين كبار في مصر
-
الجيش الكويتي: اعترضنا 3 صواريخ باليستية و 10 طائرات مسيرة أطلقت من إيران
-
الداخلية البحرينية تناشد مواطنيها التوجه إلى مكان آمن