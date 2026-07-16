قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت

الوكيل الإخباري- أدانت دولة قطر بشدة، الخميس، الهجمات الإيرانية المتكررة على المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادة هذه الدول، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي.

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