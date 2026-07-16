قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت

وشددت وزارة الخارجية الخارجية القطرية، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
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