الثلاثاء 2026-03-17 06:54 م

قطر تدين مقتل شخص باستهداف ايراني لمركبة في الإمارات

الإثنين، 16-03-2026 10:51 م

الوكيل الإخباري-    أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للاستهداف الإيراني الذي أدى لسقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أسفر عن مقتل شخص، وعدّته تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الإمارات وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الاثنين نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن استمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في فتح جبهات جديدة وتوسيع دائرة التصعيد مع دول الجوار أمر بالغ الخطورة، داعية إلى الوقف الفوري لهذه السياسات غير المسؤولة التي تقوّض أمن المنطقة واستقرارها، وتغليب مصلحة شعوب المنطقة والالتزام بمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي.

 
 


ن

و

و

و

ل

و

و

ت

