قطر تدين مقتل شخص باستهداف ايراني لمركبة في الإمارات

الوكيل الإخباري- أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للاستهداف الإيراني الذي أدى لسقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أسفر عن مقتل شخص، وعدّته تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الإمارات وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.

اضافة اعلان