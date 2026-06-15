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قطر ترحب بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران

علم قطر
علم قطر
 
الإثنين، 15-06-2026 01:46 ص
الوكيل الإخباري-   رحبت قطر بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران بشأن معالجة القضايا العالقة بينهما، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتعدّها خطوة مهمة نحو توطيد السلام المستدام وتعزيز النمو الاقتصادي إقليمياً ودولياً.اضافة اعلان


وأعرب وزارة الخارجية عن تقدير قطر لإرادة الجانبين الأميركي والإيراني وحرصهما على المضي قدماً لحل الخلافات عبر التفاوض والوسائل السلمية، وتثني في هذا السياق على الشراكة والجهود التي بذلتها باكستان ، وكافة الأطراف الإقليمية والدولية، لخفض التصعيد وتقريب وجهات النظر وصولاً إلى الاتفاق على هذه المذكرة.

وأكدت الوزارة استمرار دعم دولة قطر الكامل لكافة الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار، ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة و العالم.
 
 


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