قطر ترحب بالخطوات التي اتخذت بسوريا خلال الساعات الماضية

وأضاف "نأمل أن تكون الخطوات في سوريا بداية لنهاية الظلم وأن يؤدي ما اتخذ بسوريا لخطوات توصل للاستقرار".
وتابع "الحوار هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل مشرق لسوريا .
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