قطر ترحب بالخطوات التي اتخذت بسوريا خلال الساعات الماضية

الوكيل الإخباري- رحب وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي بالخطوات التي اتخذت بسوريا خلال الساعات الماضية.

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وأضاف "نأمل أن تكون الخطوات في سوريا بداية لنهاية الظلم وأن يؤدي ما اتخذ بسوريا لخطوات توصل للاستقرار".



وتابع "الحوار هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل مشرق لسوريا .