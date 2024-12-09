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قطر ترحب بالخطوات التي اتخذت بسوريا خلال الساعات الماضية

قطر
قطر
الإثنين، 09-12-2024 10:35 م

الوكيل الإخباري-   رحب وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي  بالخطوات التي اتخذت بسوريا خلال الساعات الماضية.

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وأضاف "نأمل أن تكون الخطوات في سوريا بداية لنهاية الظلم وأن يؤدي ما اتخذ بسوريا لخطوات توصل للاستقرار".


وتابع "الحوار هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل مشرق لسوريا .

 

وأشار "موقفنا ثابت بدعم الحلول السلمية لضمان حقوق السوريين، وكل عمل نقوم به هو تعبير عن تضامننا مع الشعب السوري".

 
gnews

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