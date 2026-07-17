قطر ترفع مستوى التهديد الأمني بعد سماع انفجارات في الدوحة

09:04 ص

الوكيل الإخباري- رفعت قطر مستوى التهديد الأمني، فجر الجمعة، عقب سماع دوي انفجارات في أنحاء من العاصمة الدوحة. اضافة اعلان





وقالت وزارة الداخلية القطرية إن مستوى التهديد الأمني "مرتفع"، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات، والبقاء في المنازل أو الأماكن الآمنة، والابتعاد عن النوافذ والواجهات الزجاجية والمناطق المكشوفة حتى زوال الخطر.



وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار بعد رصد هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية اخترقت أجواء البلاد، داعية المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية.



وفي الكويت، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، مشيرًا إلى أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع ناجمة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للأهداف المعادية.



وتزامنت هذه التطورات مع إعلان الجيش الإيراني استهداف "مراكز وتجهيزات أميركية" في البحرين باستخدام طائرات مسيّرة.



وتأتي الهجمات بعد إعلان القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" تنفيذ موجة جديدة من الضربات على إيران لليلة السادسة على التوالي، بهدف "زيادة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية".





