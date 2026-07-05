قطر تستأنف أنشطة الملاحة البحرية بأثر فوري

11:56 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المواصلات القطرية الأحد استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن بأثر فوري. اضافة اعلان





ويأتي ذلك بعد أن نصحت قطر في 29 حزيران بتعليق الإبحار وأنشطة الصيد حتى إشعار آخر، مع استثناء الشحن التجاري.



وحثت الوزارة جميع مشغلي ومستخدمي السفن على "الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتأكد من توافر معدات الأمن والسلامة لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكافة الرحلات".



ولم تذكر قطر السبب وراء الإرشادات الصادرة في 29 حزيران، لكنها جاءت بعد يوم من إعلانها مقتل أحد مواطنيها إثر إصابته بشظايا جراء "العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة"، عقب اختفاء قاربه.





