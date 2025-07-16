قطر تصدر إعلانا حول رحلاتها إلى سوريا

اعتبارا من 10 أغسطس 2025، ستشغل الخطوط الجوية القطرية ثلاث رحلات جوية أسبوعيا إلى مدينة حلب، كل نهار الاثنين والأربعاء والأحد.
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