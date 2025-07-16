قطر تصدر إعلانا حول رحلاتها إلى سوريا

الوكيل الإخباري- أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم عن استئناف رحلاتها الجوية إلى حلب في سوريا اعتبارا من الشهر القادم، حيث سيتم تشغيل ثلاث رحلات أسبوعيا.

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