قطر: تعديلات دستورية تلغي انتخابات مجلس الشورى

وطلب خلال افتتاحه صباح اليوم الثلاثاء، دور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى القطري، من أعضاء المجلس مناقشة التعديلات الدستورية الجديدة لاتخاذ اللازم بشأنها، التي تلغي انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشورى وتعيد العمل بنظام التعيين المعمول به سابقا، تمهيدا لطرح هذه التعديلات للاستفتاء.
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