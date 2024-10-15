قطر: تعديلات دستورية تلغي انتخابات مجلس الشورى

الوكيل الإخباري- ‎وافق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على إحالة تعديلات دستورية جديدة تم بموجبها إلغاء انتخابات مجلس الشورى، إلى أعضاء المجلس لمناقشتها، ليصار لاحقا إلى طرحها للاستفتاء.

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