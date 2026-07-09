الخميس 2026-07-09 10:15 ص

قطر تعلن ارتفاع مستوى التهديد الأمني عقب الضربات الأميركية على إيران

علم قطر
علم قطر
 
الخميس، 09-07-2026 07:25 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الداخلية القطرية، فجر الخميس، أن مستوى التهديد الأمني مرتفع بعد شن الجيش الأميركي ضربات جديدة على إيران بهدف إبقاء مضيق هرمز الحيوي مفتوحا أمام حركة الملاحة.اضافة اعلان


ودعت وزارة الداخلية، السكان إلى الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة، حفاظا على السلامة العامة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، إنّ قواتها نفذت بتنفيذ ضربات إضافية ضد إيران، بهدف تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي انفجارات في عدد من المناطق.

ويبقى مضيق هرمز عامل توتر أساسيا في النزاع الذي انفجر في 28 شباط مع بدء ضربات أميركية إسرائيلية على طهران، أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وتؤكد إيران، رغم اعتراض الولايات المتحدة، أن لا عودة إلى الوضع الذي كان قائما في مضيق هرمز قبل الحرب، أي حين كان المرور فيه من دون رسوم أو رقابة إيرانية. وتهدّد طهران السفن التي تحاول الإبحار في مسارات بديلة من المسار الوحيد الذي سمحت بالإبحار فيه، قبالة سواحلها، بالاستهداف.
 
 


gnews

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