قطر تعلن اسقاط طائرتين طراز "سوخوي" قادمتين من إيران

08:12 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن القوات الجوية نجحت في إسقاط طائرتين من طراز SU24 قادمتين من إيران. اضافة اعلان





وأكدت أن الإجراءات الدفاعية جاءت ضمن إطار حماية السيادة الوطنية وضمان أمن المجالين الجوي والبحري.



وشددت وزارة الدفاع على جاهزية القوات المسلحة واستمرارها في رفع مستوى التأهب.



وأشارت إلى أن أمن الدولة وسيادتها خط أحمر، وأنها قادرة على التعامل مع أي تهديدات محتملة بكفاءة واقتدار.





