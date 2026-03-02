قطر تعلن اسقاط طائرتين طراز "سوخوي" قادمتين من إيران

وأكدت أن الإجراءات الدفاعية جاءت ضمن إطار حماية السيادة الوطنية وضمان أمن المجالين الجوي والبحري.
وشددت وزارة الدفاع على جاهزية القوات المسلحة واستمرارها في رفع مستوى التأهب.
وأشارت إلى أن أمن الدولة وسيادتها خط أحمر، وأنها قادرة على التعامل مع أي تهديدات محتملة بكفاءة واقتدار.
