الإثنين 2026-03-02 09:07 م

قطر تعلن اسقاط طائرتين طراز "سوخوي" قادمتين من إيران

ت
أرشيفية
 
الإثنين، 02-03-2026 08:12 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن القوات الجوية نجحت في إسقاط طائرتين من طراز SU24 قادمتين من إيران.اضافة اعلان


وأكدت أن الإجراءات الدفاعية جاءت ضمن إطار حماية السيادة الوطنية وضمان أمن المجالين الجوي والبحري.

وشددت وزارة الدفاع على جاهزية القوات المسلحة واستمرارها في رفع مستوى التأهب.

وأشارت إلى أن أمن الدولة وسيادتها خط أحمر، وأنها قادرة على التعامل مع أي تهديدات محتملة بكفاءة واقتدار.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

عربي ودولي 52 قتيلا و154 جريحا في الغارات الإسرائيلية على لبنان

ت

أخبار محلية "الأمانة": إغلاق جزئي لجسر عبدون الساعة 10 ليلاً

ن

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثالثة في الأردن

و

عربي ودولي الإمارات: بدء استئناف رحلات جوية استثنائية

ز

أخبار محلية الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الاتحاد السويسري

ت

أخبار محلية ولي العهد يعزي الغرايبة بوفاة نجله

ن

أخبار محلية تنويه لمراجعي مركز الخدمات الحكومي – المطار

ت

عربي ودولي قطر تعلن اسقاط طائرتين طراز "سوخوي" قادمتين من إيران



 






الأكثر مشاهدة