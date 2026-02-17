قطر تعلن الأربعاء أول أيام الشهر الفضيل

وجاء الإعلان عقب اجتماع اللجنة الذي عقد مساء اليوم بعد صلاة المغرب، حيث تم تحري رؤية الهلال وفقا للضوابط الشرعية المعتمدة.
