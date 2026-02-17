الثلاثاء 2026-02-17 06:45 م

قطر تعلن الأربعاء أول أيام الشهر الفضيل

الوكيل الإخباري- أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، أن اليوم الثلاثاء 18 فبراير، هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم غد الأربعاء الموافق 18 من شهر فبراير، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وجاء الإعلان عقب اجتماع اللجنة الذي عقد مساء اليوم بعد صلاة المغرب، حيث تم تحري رؤية الهلال وفقا للضوابط الشرعية المعتمدة.

 
 


