قطر تعلن الأربعاء أول أيام الشهر الفضيل

الوكيل الإخباري- أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، أن اليوم الثلاثاء 18 فبراير، هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم غد الأربعاء الموافق 18 من شهر فبراير، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

