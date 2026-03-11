الأربعاء 2026-03-11 10:42 ص

قطر تعلن التصدي لهجمة صاروخية

علم قطر
الأربعاء، 11-03-2026 08:40 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع القطرية، الأربعاء، عن تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت قطر.

ولم تذكر الوزارة مزيدا من التفاصيل.

وتشنّ إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.

 
 


gnews

