قطر تعلن التصدي لهجمة صاروخية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع القطرية، الأربعاء، عن تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت قطر.



ولم تذكر الوزارة مزيدا من التفاصيل.

